ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ କଲା ଆମେରିକା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଆଇନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ କିଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏପରି ବେଆଇନ ଧନ୍ଦାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିବା ନେଇ ୨୩ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସାବଧାନ କରିବାପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆଜି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଚି। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି।
