ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି: ଆଜି ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି

ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରତ ଆସିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ
US Chief Negotiator: ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ତଥା ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରତ ଆସିବେ । ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଦାବି ଉପରେ ଭାରତର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୃଷି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ସମାନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିବା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଆଶା ଥିଲା ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ, ସେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ୨୫ ପ୍ରତିଶତର ଆଉ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ମୋଟ ଶୁଳ୍କକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ନେଇଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୫୦% ଟାରିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ନିଜ ମତକୁ ଏକାଧିକଥର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ "ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା" ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ "ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି"। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ "ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା" ପ୍ରତି "ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଏକ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ" । ସେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
