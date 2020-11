ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: US Election 2020: ଶେଷରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (Donald Trump) ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନ (Joe Biden) ଜିତିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥି ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଭୋଟର ଜାଲିଆତିର ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାଇଡେନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ୱିଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କଥା ଲେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୱିଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'କୌଣସି ଭୋଟ୍ ୱାଚର କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ।' ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ପରି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ । ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ​​ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020