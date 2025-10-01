Advertisement
US Shutdown: ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ସଂକଟ, ୧୧ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାଇପାରେ ଚାକିରି



Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:27 AM IST

US Shutdown: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା ସରକାରୀ ସଟଡାଉନ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳ ସିନେଟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ 60 ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 55 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ଫେଡେରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା FAA (ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇପାରନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ସରିଯାଏ, ତେବେ ୧୧ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା FAAର ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ। ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ବିମାନ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଂଶିକ ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାତିଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ। ବିମାନବନ୍ଦର ଯାଞ୍ଚ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିମାନ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ସେବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ହରାଇବେ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେରିକାର ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାବିତ ନହେବା ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ବଜେଟ୍ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଶଟଡାଉନ ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ଘଟିପାରୁଥିବା ସରକାରୀ ବନ୍ଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ନହେଲେ ସରକାରୀ ଶଟଡାଉନ ହୁଏ। ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏପରି ଘଟିବାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ଉପରେ ସହମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଟଡାଉନ୍। ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୧୮ରେ, ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ୩୪ ଦିନର ସଟଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଏହି ବିପଦ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଘୋର ହୋଇଉଠିଛି, ଏବଂ ଏଥର, ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

