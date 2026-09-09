ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଶୋଧ: ୫ଟି ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଇରାନୀ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବହନ କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଦୁଇଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧପୋତଟି ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।
ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସର ଜବାବ ଥିଲା। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ କହିଛି, "ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲା। କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।" CENTCOM ଅନୁଯାୟୀ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜାହାଜ ହେଲା - M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco ଏବଂ M/T Derya। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଉପରେ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 'Derya'କୁ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026
CENTCOM ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। IRGC ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ, ଲଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଡକିଂ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, IRGC କହିଛି, "ଆମେ କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ - ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି - ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ, ଲଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଡକିଂ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।"