US Seizes Russian Tanker: ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ସୁପରପାୱାର ମୁହାଁମୁହିଁ; ଋଷିଆ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ନିଜ କବ୍‌ଜାକୁ ନେଲା ଆମେରିକା

US Seizes Russian Tanker: ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ୟୁରୋପୀୟ କମାଣ୍ଡ X ରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ, ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି।

 

US Seizes Russian Tanker: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଋଷ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପିଛା କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଋଷ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏକ ମାରିନେରାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମସ୍କୋ ଜାହାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ନୌସେନା ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଭେନେଜୁଏଲାର ଆସୁଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ଋଷ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନାମକରଣ କରି ଏକ ଋଷିଆନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ୟୁରୋପୀୟ କମାଣ୍ଡ X ରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ, ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଜବତ କରିଛି।

ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ଜବତ @POTUS ର ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ଚୋରା ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। @DeptofWar ର ସମର୍ଥନରେ DHS ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅପରେସନ, ଗୃହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।"

ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ X ରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ଚୋରା ଏବଂ ଅବୈଧ ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲର ଅବରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି - ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ।" ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଋଷ-ପତାକା ଥିବା ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାରିନେରା ନିକଟରେ କୌଣସି ରୁଷୀୟ ଜାହାଜ ନଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକା ଓ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲା।

