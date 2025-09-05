Donald Trump: 'ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷକୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ', ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trump Comments on India Russia China: ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି "ଏହା ମନେହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉ।"
Trending Photos
Trump Comments on India Russia China: ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ (Donald Trump) ବିରକ୍ତ କରାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଭାରତ ଏବଂ ଋଷକୁ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର, ଅନ୍ଧକାର ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ।"
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଟିକେ କଠୋର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପାରସ୍ପରିକ ଟାରିଫ୍ ନାମରେ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଋଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ଟାରିଫ୍ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସୀମା ବିବାଦ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପୁଣି ନିକଟତର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ନିକଟରେ ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସିଓ ବୈଠକରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ତ୍ରିମୁଖୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତିନି ନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ପୁଟିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ସାମରିକ ପରେଡରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରେଡ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍ ସାମରିକ ପରେଡରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ପରେଡରେ ଋଷ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି।"