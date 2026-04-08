Zee OdishaOdisha National-InternationalWar Updates: ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ ୧୦ ସର୍ତ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏପ୍ରିଲ 10 ରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:23 AM IST

War Updates: ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ ୧୦ ସର୍ତ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ

War Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏପ୍ରିଲ 10 ରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ।

ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅବୈଧ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନର ୧୦ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ...

ଇରାନ ଦେଇଥିବା ଦଶ ସୂତ୍ରୀ ସର୍ତ୍ତ:

୧. ଅହିଂସା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
୨. ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
୩. ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ
୪. ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର
୫. ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର
୬. ସମସ୍ତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମାପ୍ତି
୭. ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମାପ୍ତି
୮. କ୍ଷତି ପାଇଁ ଇରାନକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ
୯. ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
୧୦. ଲେବାନନରେ ହିଜବୋଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି

ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି। "ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କୂଟନୀତିକୁ ଏହାର ଗତିପଥକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଇରାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ।"

ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରତ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୂଟନୀତି ସଂଘର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅନ୍ତ ହାସଲ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ।

Prabhudatta Moharana

