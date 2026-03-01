Advertisement
Iran-US War: ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁବାଇର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦୈନିକ କ୍ଷତି ୨,୦୦୦ କୋଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ...

Iran-US War: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁବାଇ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦୁବାଇର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନ) ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:32 PM IST

Iran-US War: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁବାଇ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦୁବାଇର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନ) ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଦୁବାଇକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତମ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ତଥାପି, ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।

ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି?
ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇନାହିଁ ବରଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡି ଶୁଳ୍କ, ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କ, ଡ୍ୟୁଟି-ଫ୍ରି ସପିଂ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ସେବା ଭଳି ବିମାନବନ୍ଦର ରାଜସ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦୁବାଇର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୋଟେଲ, ମଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ।

ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ:
ଦୁବାଇର ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହି ବାଧା କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁବାଇ ରୁଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସେୟାର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। 

ନିବେଶକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁବାଇର ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କ୍ଷତି ସହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

