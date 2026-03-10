US Iran Conflict Impact on India: ଭାରତ ଉପରେ ପଢ଼ିପାରେ ଯୁଦ୍ଧର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ିବ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ୍...

ତେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ମୂଦ୍ରାସ୍ଫିତି ହ୍ରାସ, ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଆଦିର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
US-Iran War Impact on India: ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଯାହା ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ପାଇଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ସଙ୍ଗିନ ହୋଇଯାଏ।
ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସରଳ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା:
ପ୍ରଶ୍ନ ୧: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି?
ଉତ୍ତର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୫-୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ପ୍ରଶ୍ନ ୨: କ'ଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ?
ଉତ୍ତର: ହଁ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ $୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପ୍ରଶ୍ନ ୩: ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି?
ଉତ୍ତର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏପରି ସମୟରେ, ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଡଲାରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ମଜବୁତ ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ୫୩ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୨.୩୫ (ଅସ୍ଥାୟୀ) ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୫୩ ପଇସା ହ୍ରାସ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମଜବୁତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ୪: କ’ଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ଉତ୍ତର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼େ, ତେବେ ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସୋମବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରବାର ସମୟରେ ସେନସେକ୍ସ ୧୩ ଶହ ୫୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୪୨୨ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ୫: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି?
ଉତ୍ତର: ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମାର ନିମ୍ନ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ୬: ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି?
ଉତ୍ତର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ କେବଳ ତେଲର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାର୍ଗ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, କୁୱେତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କତାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଲଏନଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥା। ଏହି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ ୭: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଉତ୍ତର: ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ବଜାର ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ।
-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
-ପରିବହନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ
-ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
-ଚାକିରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ