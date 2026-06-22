ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇରାନ

US Iran Nuclear Deal: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ରବିବାର ଅଚାନକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବାରୁ ବୈଠକ ବିନା ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇରାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଲେବାନନରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ନ ହେଲେ ଆମେରିକା ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଇରାନୀ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ବିରୋଧୀ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୋଲି କହି ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
New footage captures the moment the Iranian delegation supposedly left the negotiation venue in Switzerland in "protest" over President Trump's threats
VP JD Vance proceeds to speak with Pakistani PM Shehbaz Sharif following the Iranians' exit. https://t.co/uGBtsyEnMp pic.twitter.com/l3nad3FSxz
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 21, 2026
ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାନୀ ସଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଓ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଔପଚାରିକ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଲେବାନନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସହ କୌଣସି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ଲେବାନନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଫା ବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଛନ୍ତି।
BREAKING: Qatar announced the launch of the Lake Lucerne Summit, bringing together senior officials from the U.S., Iran, Qatar, and Pakistan for high-level talks aimed at reaching a comprehensive agreement. Doha said technical teams have been formed to negotiate a final deal and… pic.twitter.com/vcdXBXKoGb
— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନର ଜବାବ ଦେଇ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାର ଧମକିରେ ଇରାନ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।" ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନୀ ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IRNA ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୮୦ ମିନିଟ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ରିଆୟତ ଓ ବିଦେଶରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଚାହିଲେ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନାର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଉଭୟ ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।