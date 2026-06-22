Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇରାନ

US Iran Nuclear Deal: ଲେବାନନରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ନ ହେଲେ ଆମେରିକା ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଇରାନୀ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ବିରୋଧୀ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୋଲି କହି ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 22, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:46 AM IST
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇରାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର.
Petrol Diesel price56 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
odisha weather2 hrs ago
4
top 10 news todayJun 21
5
International Yoga DayJun 21