Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆମେରିକା-ଇରାନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ: ୩ ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା

ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅନୁସାରେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନେଟୱର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ନେଟୱର୍କ ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ତାହାର ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 06, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:18 AM IST
ଆମେରିକା-ଇରାନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ: ୩ ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି..
2
3
4
5