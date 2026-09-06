ଆମେରିକା-ଇରାନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ: ୩ ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା

US Iran Conflict: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନର ୩ଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅନୁସାରେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନେଟୱର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ନେଟୱର୍କ ଇରାନର ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ତାହାର ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ୪ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା
ଇରାନର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଖପାଖରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି
ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟର ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ, ତେବେ ଇରାନୀ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଛି ସଙ୍କଟ
ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ଲେବାନନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଣାତଣି ଜାରି ରହିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେଟଲର ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ରାଜଦୂତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ରାଜଦୂତ ମାଇକ୍ ହକାବି ଅଧିକୃତ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେଟଲରଙ୍କ ହିଂସାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁର୍ମୁସ ଅୟ୍ୟା ଗାଁରେ ପାଲେଷ୍ଟିନୀ-ଆମେରିକୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ସେଟଲରଙ୍କ ହିଂସାକୁ ‘ଆତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ, ଗାଡ଼ି ଜାଳିବା, ମସଜିଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା କେବଳ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମରିକ ତଣାତଣି ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।