US-Israel-Iran Conflict: ଆକ୍ସନରେ ଆମେରିକା, ୩୦ଟି ଇରାନୀ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ବୋମା ମାଡ଼..ଜାଣନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପଡେଟ୍...

US-Israel-Iran Conflict: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM)ର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର। ଆଡମିରାଲ କୁପର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛୁ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:19 PM IST

US-Israel-Iran Conflict: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM)ର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର। ଆଡମିରାଲ କୁପର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛୁ। ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ବାହକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ... ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି।" ଆମେରିକା ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇରାନୀ ନୌସେନାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା" ମିଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉନାହିଁ।

ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା:
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସମଗ୍ର ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର B-2 ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଇରାନୀ ଲୁକ୍କାୟିତ ଲଞ୍ଚର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ବୋମା ପକାଇ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ଛୋଟ ଜାହାଜ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଭେସେଲ୍ ସମେତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟର୍ପିଡୋ, ବୋମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ଆମେରିକା କାହିଁକି ରାଗିଛି?
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି, ଲାଲ ସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାରୀ କ୍ଷତି ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଉଛି।

Priyambada Rana

