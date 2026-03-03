US-Iran Conflict: ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଘନଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ଇରାନ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର; ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ!

US-Iran Conflict: ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଅସ୍ଥିର ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଛି ଏବଂ ତେହେରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ଅପେକ୍ଷା "ଅଧିକ ସମୟସୀମା ଯିବାର କ୍ଷମତା" ରଖିଛି, ଯାହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
1. ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ନେତାନ୍ୟାହୁ:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ସମୟ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ହାନିଟିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
2. ରିୟାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଆକ୍ରମଣ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଂଶ ଭାବରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ସହିତ ସାଉଦି ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଲ ଆମେରିକା ରିୟାଦ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦେହରାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରଖିଛି। ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
3. ଇରାନର ସ୍କୁଲରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:
ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ସହର ମିନାବରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆନଃ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ଇରାନର ଏକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଯେତେବେଳେ କି ୱାଶିଂଟନ କହିଛି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
4. ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି:
ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଇଭାକ୍ୟୁସନ୍ ବିମାନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରୁ ସୀମିତ ଉଡ଼ାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବାତିଲକରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରୁଛି।
5. ଆମେରିକା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ କହିଛି:
ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେରିକା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ୟୁଏଇ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ତେହେରାନରେ ଏହାର ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି।
6. ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ, ଦୋହା, ମାନାମା ଏବଂ କୁଏତ ସିଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ହୋଇ ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ, ଦୋହା, ମାନାମା ଏବଂ କୁଏତ ସିଟିରେ ଆଟାକ୍ ଜାରି ରଖିଛି।