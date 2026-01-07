Advertisement
Indian students: ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା?

Indian students in US: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:16 PM IST

Indian students in US: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧବାର ଆମେରିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଛାତ୍ର ଭିସା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛି, "ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଭିସା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକୀୟ ଭିସା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଭିସା ଏକ ସୁବିଧା, ଅଧିକାର ନୁହେଁ।"

ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସମୟ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏହା ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ସାର୍ବଜନୀନ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଚେତାବନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରବାସ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧିକ ଦଣ୍ଡ" ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚେତାବନୀ ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରବାସୀ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି।

ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ X ରେ ଲେଖିଛି ​​ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ଅପରାଧିକ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସୀମା ଏବଂ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କଠୋର ଭିସା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ, ଗତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାମଲେଖା, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ଭିସାରେ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 17% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ, ଯାହା ଦକ୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସେମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

