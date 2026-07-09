US Iran Conflict: ଇରାନର ୮୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍! ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା

US Iran Conflict: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଓ କୌଶଳଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକାଶପଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଦର ଆବାସ, ଚାବାହାର ବନ୍ଦର, ସିରିକ୍, ଅବୁ ମୁସା ଦ୍ୱୀପ, କୋନାରକ୍ ଓ ବୁଶେହର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର, ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରିବ।