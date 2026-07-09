Add Zee Business As A Preferred Source
App

US Iran Conflict: ଇରାନର ୮୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍! ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:41 AM IST
US Iran Conflict: ଇରାନର ୮୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍! ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...
Hirakud Dam42 min ago
2
imd rain alert51 min ago
3
top 10 news todayJul 08
4
Odia NewsJul 08
5
Odia NewsJul 08