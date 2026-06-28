Add Zee Business As A Preferred Source
App

US Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ

ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ସାମରିକ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:35 AM IST
US Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
FIFA 20262 hrs ago
3
Rohit Shetty Death Threat2 hrs ago
4
Ram Temple Donation Theft2 hrs ago
5
weather update3 hrs ago