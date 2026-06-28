US Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ

US Iran Conflict: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧି (Strait of Hormuz) ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ସାମରିକ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ IRIB ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସିରିକ୍ ସହର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଦୂରସଂଚାର ଟାୱାରକୁ ଆଘାତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ଆମେରିକାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୫ରେ ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧିରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପତାକାବାହୀ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ MV Ever Lovely ଉପରେ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାସହ ପାନାମା ପତାକାବାହୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର M/T Kiku ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ସିଜଫାୟାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆମେରିକା କହିଛି, ଏହାର ଜବାବରେ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IRNA ଏବଂ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ (IRGC) ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହାର ଜବାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
ଉଭୟ ଦେଶର ପରସ୍ପର ଅଭିଯୋଗ ଓ ପାଲଟା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।