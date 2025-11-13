US shutdown ends: ଶେଷରେ ବିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦୀର୍ଘ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା

ବିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ତଥା ଡେମୋକ୍ରାଟ୍।
America shutdown ends: ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସରକାରୀ ବନ୍ଦ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସିନେଟ୍ ଏବଂ ହାଉସ ଉଭୟ ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ବିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ତଥା ଡେମୋକ୍ରାଟ୍। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଓବାମାକେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇବୁ।" ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି "ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଲ୍" ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି "ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା" ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତଥାପି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ବନ୍ଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବିମାନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ବନ୍ଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଆମେରିକାରେ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଗୃହର ବାଚସ୍ପତି ମାଇକ୍ ଜନସନ୍ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହଲାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏହା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରର୍ଥକ ଥିଲା। ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା।"
ସଂଘୀୟ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଜାନୁଆରୀ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (SNAP) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ। ଏହା ମାଗଣା ଏବଂ ହ୍ରାସିତ ସ୍କୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ।
ପୂର୍ବରୁ, ବନ୍ଦ ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗରିବ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଣ୍ଠିର ଅଧା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ତଥାପି, ଏକ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଅବରୋଧ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକାରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ SNAP ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଆଠ ଜଣ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ନିମ୍ନ ଆୟ ପରିବାର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। SNAP ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 42 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରେ କିମ୍ବା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି।
