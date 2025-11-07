US New Visa Rules: ମେଦବହୁଳତା, ମଧୁମେହ ଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ ନୋ-ଏଣ୍ଟ୍ରି; ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଭିସାକୁ ନେଇ ଦେଲେ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

US Visa Rules: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିସା ମନା କରାଯାଇପାରେ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୋଝ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ-ଭିତ୍ତିକ KFF ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ "ସାର୍ବଜନୀନ ବୋଝ" ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭିସା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି) ଏବଂ ସମାନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ, ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏହାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭିସା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ମେଦବହୁଳତା, ହୃଦରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ମେଟାବୋଲିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ।" ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିସା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।