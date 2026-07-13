Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ତେହେରାନ! ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

Tehran Air Strikes: ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଖୋନ୍ଦାବ, ବନ୍ଦର ଆବାସ ଏବଂ ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:03 AM IST
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ତେହେରାନ! ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 newsJul 12
2
Prabhat BiswalJul 12
3
tmc newsJul 12
4
Odisha PoliticsJul 12
5
Aasthara YatraJul 12