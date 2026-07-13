ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ତେହେରାନ! ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

Tehran Air Strikes: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନର ଖୋନ୍ଦାବରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଇରାନ ମାଟି ଉପରେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ଖୋଣ୍ଡାବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଏହି ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ଆବାସର ରଣନୈତିକ ବନ୍ଦରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏବଂ ସିରିକ୍, କ୍ଶେମ୍ ଏବଂ ଜାସ୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସହିତ, ବୁଶେହର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶ ଏବଂ ତେହେରାନର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାର୍କାଜି ପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆମେରିକି ସେନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୋରଦାର ବୋମାମାଡ଼ ପରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଏକ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାର ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିଛି। ମସ୍କଟ (ଓମାନ)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା; ସେହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ କେବଳ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘ ସଚିବ-ଜେନରାଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ନୀରସ ମନୋଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନୋଭାବରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ, ଇରାନ ସେନା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ ଇରାନ ସେନା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ଇରାନ ସେନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବ। ଇରାନର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି।