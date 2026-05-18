US Idaho Plane Crash News: ମଝି ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ୨ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ୪ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 18, 2026, 07:51 AM IST

US Idaho Plane Crash News: ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଇଦାହୋର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହୋମ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବେସ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୩୦ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆକାଶରେ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିକଟତର ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରି ପାଇଲଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ସମଗ୍ର ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

 

ଦୁଇଟି ସାମରିକ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗନ୍‌ଫାଇଟର୍ ସ୍କାଏଜ୍ ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କାରେ ଜଡିତ ଉଭୟ ବିମାନ EA-18G ଗ୍ରୋଲର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏୟାର ବେସ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କଳା ଧୂଆଁର ଘନ ମେଘ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଢାଳି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ଚାରୋଟି ପାରାଚୁଟ୍ ଭୂମିକୁ ଖସି ପଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହୋମ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବେସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଏୟାର ଶୋ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସାମରିକ ଜେଟ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହୋମ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବେସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ରବିବାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏୟାର ଶୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଇଦାହୋର ଗନଫାଇଟର୍ ସ୍କାଏଜ୍ ଏୟାର ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ। ସପ୍ତାହ ସାରା ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେସ୍ ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସାମରିକ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କାରଣ ଜଣାପଡିବ:
କ୍ରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ  ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଘଟଣା କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

