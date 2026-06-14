ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଏକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳେ ଓମାନର ରାସ୍ ଅଲ୍ ହାଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ପୂର୍ବରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ନିଜ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏକ P-୮ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ନିକଟରେ ଏକ ଜୀବନ ରଫ୍ଲାଟ୍ ପକାଇଥିଲା। P-୮ ରେ ଥିବା ଦଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ, MV ଜାବାଲ୍ ଅଲି ୯, ଯାହା ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହାୟତାର ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲା; ଏହି ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍-ପତାକା ଜାହାଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଠାରୁ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ, ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ରଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି, ଡଙ୍ଗାଟି ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମସ୍କଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ରବିବାର କହିଛି, "ମିଶନ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଚାଳିତ ନୌବାହୀ ଜାହାଜ 'ବିରାଟ 1' ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଚଉଦ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓମାନି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜାହାଜମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।"
Also Read- ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର!