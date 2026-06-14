Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳେ ଓମାନର ରାସ୍ ଅଲ୍ ହାଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ପୂର୍ବରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:05 PM IST
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା
US Navy1 min ago
2
Odia News48 min ago
3
Gold rate today2 hrs ago
4
Zee Unite8 Sports Channel2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago