US Nigeria Operation: ଆମେରିକୀୟ ଓ ନାଇଜେରିଆ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ,ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀ ଅବୁ-ବିଲାଲ-ଅଲ୍-ମିନୁକି ନିହତ

US Nigeria Operation: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆର ସେନା ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅବୁ-ବିଲାଲ-ଅଲ୍ -ମିନୁକିଙ୍କୁ ((Abu-Bilal al-Minuki)ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ" ରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମିଶନର ସଫଳତା ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଲ-ମିନୁକି ଏବେ ମୃତ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସେନା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏକ ମିଳିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆବୁ-ବିଲାଲ୍ ଅଲ-ମିନୁକି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଶନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଜଟିଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସାମିଲ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବୁ-ବିଲାଲ୍ ଅଲ-ମିନୁକି ଆଫ୍ରିକାରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଭାବିଥିଲି ସେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲୁଚି ରହିବେ:
ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାତିରେ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମିଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ISISର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱିତୀୟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ, ଆବୁ-ବିଲାଲ ଅଲ୍-ମିନୁକି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଉତ୍ସ ଅଛି।"
ଟ୍ରମ୍ପ ନାଇଜେରିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି,"ସେ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପରେସନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ISISର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ନାଇଜେରିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।"