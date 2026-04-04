Donald Trump: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଛାନିଆ, ଆଉ ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ...

Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମୟକୁ ୧୦ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମୟ ସୀମା ୬ ଏପ୍ରିଲକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା।
Donald Trump: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁନଃପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ବିନାଶ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା'ପାଖରେ କେବଳ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରେ, ତେବେ ସେମାନେ "ବିପର୍ଯ୍ୟୟ"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ହର୍ମୁଜ୍" ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ କ'ଣ?
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ"ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତେହେରାନକୁ ସମୟସୀମା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମନେରଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇରାନକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଦଶ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲି? ସମୟ ସରି ଆସୁଛି - ଆଉ ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।"
ପ୍ରକୃତରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହାର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମୟକୁ ୧୦ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମୟ ସୀମା ୬ ଏପ୍ରିଲକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ହାର ମାନିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ "ଏକପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ" ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଇରାନର ସଂସଦ ବାଚସ୍ପତି, ମହମ୍ମଦ ବାଘେର କାଲିବାଫ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ, ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଧମକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କାଲିବାଫ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ। ଯଦି ଇରାନ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରକ୍ସିମାନେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ। ଗହମ, ଚାଉଳ, ତେଲ ଏବଂ LNG ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ।
