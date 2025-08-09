Putin Trump Meeting: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ ! ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନ୍ ବୈଠକ

Putin Trump Meeting: ଋଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବେରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୮୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆହୁରି ନିକଟତର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ନାମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲାସ୍କାକୁ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ୨୦୧୯ ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ହେବ।
Putin Trump Meeting: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଆଲାସ୍କାରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ 'କିଛି କ୍ଷେତ୍ରର ଆଦାନପ୍ରଦାନ' ସାମିଲ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଋଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ କିଛି ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।' ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଏହାର ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ରିମିଆ, ଡୋନେଟ୍କସ୍, ଲୁହାନସ୍କ, ଖେରସନ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆ ଭଳି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଋଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ପୁଟିନ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଋଷର ଦଖଲ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଆଲାସ୍କା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରତମ ରାଜ୍ୟ। ଏହା କାନାଡାର ୟୁକୋନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଋଷଠାରୁ କିଣିଥିଲା। ୧୮୬୭ ମସିହାରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ୭୨ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଠାରେ ସୁନା, ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ବୈଠକ UAE ନୁହେଁ, ଆଲାସ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ (ICC) ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ICCର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଲାସ୍କାରେ ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ଭବ। ଋଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବେରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୮୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆହୁରି ନିକଟତର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ନାମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲାସ୍କାକୁ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ୨୦୧୯ ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଥର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଟିନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଋଷର ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ କଠିନ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ସେ ଋଷକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ନୂତନ କଟକଣା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
