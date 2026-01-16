The Board of Peace: ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ...

Trending Photos
The Board of Peace: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା-ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ବୋର୍ଡ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗାଜାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ କମିଟି ତଦାରଖ କରିବ।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି "ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ,"। "ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋର୍ଡ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି:
ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନବନିଯୁକ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନି ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
Donald J. Trump Truth Social Post 07:47 PM EST 01.15.26
As Steve Witkoff announced, we have OFFICIALLY entered the next phase of Gaza’s 20-Point Peace Plan!
Since the Ceasefire, my team has helped deliver RECORD LEVELS of Humanitarian Aid to Gaza, reaching Civilians at…
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 16, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ "ଗାଜାରେ ଏକ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା" କରିବା ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି କହିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଖବର ଆସିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ସେ ଗାଜା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କମିଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୋର୍ଡର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନେତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅସାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସହିତ ଗାଜା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ୱାଶିଂଟନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ: ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ତା'ପରେ ହମାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କଠୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଆସିଛି।
Donald J. Trump Truth Social Post 06:24 PM EST 01.15.26 pic.twitter.com/EUbfbUMdhT
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 15, 2026