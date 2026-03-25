Donald Trump: ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରାମ ନେବାକୁ ହେଲେ ଇରାନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ !

Donald Trump: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏତିକି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାସର ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
Trending Photos
Donald Trump: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏତିକି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାସର ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ:
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ’ଣ ଘଟିଛି?
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ବାହାରିନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା, ଏହି ଦେଶଗୁଡିକରେ ଥିବା ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତୈଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଋଷ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ତାର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ହଟାଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିଲା ନାହିଁ।
ଇରାନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫଙ୍କୁ ଇରାନରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଗାଲିବାଫ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ମାସର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
