Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:21 PM IST

Iran-US News: ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ନ କରେ...

Iran-US News:  ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି।

ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କି ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ କହିଥିଲେ, "ହୁଏତ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି ନାହିଁ।" ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହୁଏତ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅବରୋଧ ହେବ, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ।"

ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଆସିଛି କାରଣ ଇରାନୀ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୋମବାର ଆଲୋଚନା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଲ୍ ହାସଲ କରିବ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଇରାନର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

Narmada Behera

