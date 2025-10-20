US President: ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

Trending Photos
US President: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜେଲନସ୍କିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଳି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଟିନ ଯଦି ସେ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜେଲେନସ୍କି ରୁଷର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍କିତ ୟୁକ୍ରେନର ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତଳେ ପକାଇ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହାରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୟୁକ୍ରେନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଡୋନବାସକୁ ରୁଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମନା କରିବା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଡୋନବାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋନବାସ ବଦଳରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଖେରସନ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଆଲାସ୍କା ବୈଠକରେ ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଡୋନବାସ ସହିତ ଖେରସନ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏଥର ସେ କେବଳ ଡୋନବାସ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସକି ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ, ଜେଲେନ୍ସକି ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ G7 ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମ ଆକ୍ଷେପ ସେହି ବୈଠକର ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।