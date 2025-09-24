Donald Trump: ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର,ହସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ-ତଦନ୍ତ କଲା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2934856
Zee OdishaOdisha National-International

Donald Trump: ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର,ହସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ-ତଦନ୍ତ କଲା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ

Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତିସଂଘ (UN) ଗସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ​​। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏସ୍କାଲେଟର (Escalator) ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

Donald Trump: ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର,ହସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ-ତଦନ୍ତ କଲା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ

Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତିସଂଘ (UN) ଗସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ​​। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏସ୍କାଲେଟର (Escalator) ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍କାଲେଟର(Escalator)କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଇପାରେ।

ଜାତିସଂଘର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ତନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍କାଲେଟରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,ଜାତିସଂଘ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏସ୍କାଲେଟର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏସ୍କାଲେଟର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଏସ୍କାଲେଟର ହଠାତ୍ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଏସ୍କାଲେଟରକୁ ଅବରୋଧ କରଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ।"

ଜାତିସଂଘର ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଲୋକ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ଏସ୍କାଲେଟରର ଗିୟରିଂରେ ଫସିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍କାଲେଟରକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରି ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ଏସ୍କାଲେଟର୍ ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ,ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଜାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଯେକେହି ଏହି ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି।"ସେ ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ କଥିତ ଜାତିସଂଘ ବିଫଳତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମଜା କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜାତିସଂଘରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଇଛି, ଏକ ଭଙ୍ଗା ଏସ୍କାଲେଟର୍ ଏବଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍।"

ଜାତିସଂଘ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନାଲେନା ବେରବକ୍ କହିଥିଲେ, "ସଂଘର ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି।"ପ୍ରଥମେ ଜାତିସଂଘର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏସ୍କାଲେଟର୍ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଜାତିସଂଘର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ଲେଭିଟ୍ ଲଣ୍ଡନର ଟାଇମ୍ସ ଖବରକାଗଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜାତିସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଜାରେ ଏସ୍କାଲେଟର୍ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ଜାତିସଂଘ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍କାଲେଟର୍‌ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
Donald Trump: ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର,ହସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ-ତଦନ୍ତ କଲା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ
Odisha assembly
Odisha Assembly: କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବି
Asia Cup 2025
Asia Cup 2025:ଆଜି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର
pm modi odisha visit
Pm Modi Odisha Visit: ୨୭ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ,ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ ମୋଦୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
;