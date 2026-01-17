Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3077246
Zee OdishaOdisha National-InternationalChabahar Port: ଆମେରିକା ଭୟରେ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଛାଡିବ କି ଭାରତ?

Chabahar Port: ଆମେରିକା ଭୟରେ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଛାଡିବ କି ଭାରତ?

Chabahar Port: ଭାରତ ଇରାନରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନଃବିଚାର କରୁଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:38 AM IST

Trending Photos

Chabahar Port
Chabahar Port

Chabahar Port: ଭାରତ ଇରାନରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନଃବିଚାର କରୁଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।

ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଏହି ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଯାହା ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶାଖା, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (OFAC) ଚାବାହାରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। OFACର ଚାବାହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ତେହେରାନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆମେରିକାର ରଣନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଚାବାହାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।

ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଆସୁଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଛି।

ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅଂଶୀଦାରୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦୧୮ ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛାଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ "ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ" ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା ନକରି।

ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଛାଡ଼ ଅବଧି ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଚାବାହାରକୁ ନେଇ ଭାରତର ରଣନୀତି ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ କି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦୂରେଇ ରଖିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chabahar port
ଆମେରିକା ଭୟରେ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଛାଡିବ କି ଭାରତ?
Sleeper Vande Bharat
Sleeper Bande Bharat: ଆଜି ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha News kendujhar police raid on cattle mafia
Odisha News: ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ, କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
Odisha News: ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମାତୃଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ