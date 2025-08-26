US Tariff: ୫୦% ଆମେରିକା ଟାରିଫରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, କେବଳ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ୩ ସର୍ତ୍ତ

US Tariff: ଆମେରିକାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଦେବାରୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।
Trending Photos
US Tariffs on India: ଆମେରିକାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଦେବାରୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନୋଟିସରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ତଥାପି ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାରିଫ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
୨୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ୫୦% ଟାରିଫ୍
ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟାରିଫ୍ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୨:୦୧ (EDT) ରେ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଦାମରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ।"
ଟାରିଫରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଏହି ସବୁ ଉତ୍ପାଦ
ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ପୂରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ୫୦% ଟାରିଫରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ:
(1) ଯଦି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୨:୦୧ (EDT) ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାକ ଗସ୍ତରେ ବାହିରିସାରିଛି, ତେବେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
(2) ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୨:୦୧ (EDT) ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଦାମରୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
(3) ଯଦି ଆମଦାନୀକାରୀ ଆମେରିକା କଷ୍ଟମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡ୍ HTSUS ୯୯୦୩.୦୧.୮୫ ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନାହିଁ ଭାରତ
ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଋଷ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆଣିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଋଷର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣି ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ଏହାର ତେଲେ କିଣାକୁ ସଠିକ୍ କହିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟାରିଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷକ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ରହିବ।