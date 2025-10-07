US Tariffs: ପୁଣି ଥରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ-ଶୁଳ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରକ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:37 AM IST

US Tariffs: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ-ଶୁଳ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରକ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ-ଶୁଳ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ।" ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଡମ୍ପିଂ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"

କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ମେକ୍ସିକୋ ହେଉଛି ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକର ସର୍ବବୃହତ ରପ୍ତାନିକାରୀ। 2019 ପରଠାରୁ, ମେକ୍ସିକୋର ଟ୍ରକ ରପ୍ତାନି ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 340,000 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ USMCA ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର 64% ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ଆସେ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
ଷ୍ଟେଲାଣ୍ଟିସ୍ (ଯାହା ରାମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ତିଆରି କରେ) ଏବେ ମେକ୍ସିକୋରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ସ୍ୱିଡିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଭୋଲଭୋ ଗ୍ରୁପ୍, ମେକ୍ସିକୋର ମୋଣ୍ଟେରେ ଏକ ନୂତନ $700 ନିୟୁତ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା 2026 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଟାରିଫ୍ ଏହି ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଗତ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖକୁ ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଟରବିଲ୍ଟ, କେନୱର୍ଥ ଏବଂ ଫ୍ରେଟ୍ ଲାଇନର୍ ଭଳି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଦେବ।

ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ହାଲୁକା ଯାନ ଉପରେ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯାନ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କିପରି ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

Prabhudatta Moharana

