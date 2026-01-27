Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3088021
Zee OdishaOdisha National-InternationalIndia-EU FTA: ଭାରତ-ଇଉରୋପ ମହାଡିଲ୍‌କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ

India-EU FTA: ଭାରତ-ଇଉରୋପ 'ମହାଡିଲ୍‌'କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ

India-EU trade deal: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'କୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:07 PM IST

Trending Photos

India-EU trade deal
India-EU trade deal

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'କୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଇଉରୋପକୁ ଆମେରିକାର 'ଲେକ୍ଚର୍'
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଇଉରୋପ ତା’ର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ (Tariff) ଲଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଇଉରୋପ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସହ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି ଏକ 'ଦୋମୁହାଁ' ନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

"ନିଜ ବିରୋଧରେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଇଉରୋପ"
ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଋଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭାରତ ଆସୁଛି।
  • ଭାରତରେ ଏହା ରିଫାଇନ୍ ହେବା ପରେ ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି।
  • ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଇଉରୋପ ପରୋକ୍ଷରେ ରୁଷକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।

ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି (ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ + ରୁଷ ତେଲ ପାଇଁ ୨୫% ପେନାଲ୍ଟି)। ଏହି ଶୁଳ୍କ ନୀତି ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ବେସେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା?

ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା କମାଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି 'ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ' (FTA) ପରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି (ବିଶେଷ କରି ଲୁଗାପଟା ଓ ଅଳଙ୍କାର) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୧୬ତମ ଭାରତ-ଇୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନୀତିରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India-EU trade deal
ଭାରତ-ଇଉରୋପ 'ମହାଡିଲ୍'କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ
Odisha news
Odisha News: ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
Gold rate today
Gold Rate Today:ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...
Bhadrak hit-and-run
ଭଦ୍ରକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha bandh
ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ': ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ