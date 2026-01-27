India-EU trade deal: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'କୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'କୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଇଉରୋପକୁ ଆମେରିକାର 'ଲେକ୍ଚର୍'
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଇଉରୋପ ତା’ର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ (Tariff) ଲଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଇଉରୋପ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସହ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି ଏକ 'ଦୋମୁହାଁ' ନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
"ନିଜ ବିରୋଧରେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଇଉରୋପ"
ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି:
ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି (ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ + ରୁଷ ତେଲ ପାଇଁ ୨୫% ପେନାଲ୍ଟି)। ଏହି ଶୁଳ୍କ ନୀତି ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ବେସେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା?
ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା କମାଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି 'ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ' (FTA) ପରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି (ବିଶେଷ କରି ଲୁଗାପଟା ଓ ଅଳଙ୍କାର) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୧୬ତମ ଭାରତ-ଇୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନୀତିରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।