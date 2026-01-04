Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3063757
Zee OdishaOdisha National-InternationalUS Venezuela Crisis: ଭେନଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର କ୍ଷୋଭ ଘଟଣା...୨୦ ବର୍ଷ ତଳୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

US Venezuela Crisis: ଭେନଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର କ୍ଷୋଭ ଘଟଣା...୨୦ ବର୍ଷ ତଳୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

US Venezuela Airstrike Prediction: "କ୍ରାଇମ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍" ଶୀର୍ଷକ ଏହି କାର୍ଟୁନରେ ଅଙ୍କଲ ସାମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବସି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଟେବୁଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଶ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:30 PM IST

Trending Photos

US Venezuela Crisis: ଭେନଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର କ୍ଷୋଭ ଘଟଣା...୨୦ ବର୍ଷ ତଳୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

US Venezuela Airstrike Prediction: ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଆମେରିକା ଭେନଜୁଏଲ କଳି। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ ରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ କାର୍ଟୁନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା।

ଏବେ, ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଟୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ରାଜିଲର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କାର୍ଲୋସ ଲାଟୁଫ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ୨୦୦୭ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ କାର୍ଟୁନକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। "କ୍ରାଇମ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍" ଶୀର୍ଷକ ଏହି କାର୍ଟୁନରେ ଅଙ୍କଲ ସାମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବସି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଟେବୁଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଶ।

ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି
ଏହି ସମୟରେ, "ଟୁ ଡୁ" ଲେବଲ୍ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ବାକ୍ସରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲା, ଇରାନ, କ୍ୟୁବା ଏବଂ ବୋଲିଭିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କାର୍ଲୋସ ଲାଟୁଫ୍ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି । ଲାଟୁଫ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକାର ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କାର୍ଟୁନ୍ ଆଙ୍କନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ୨୦୦୭ କାର୍ଟୁନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

କେଉଁ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି?
ଆମେରିକା ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ କାରାକାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଆମେରିକା ଏହି ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ରାତିରେ, ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସଭବନରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା
ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ଭ ନାମକ ଏହି ଅପରେସନ ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କାର୍ଟୁନ୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାସ ମାସ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା।

Also Read: Magh Month 2026: ମାଘ ମାସରେ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ଯାଏଁ ଏହି ୩ରାଶିର ଉନ୍ନତି

Also Read: Periods Pain: ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଛାତିରେ ହେଉଛି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା...ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ମାନେ କ'ଣ?

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ama Bus
ପରିବହନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କଲେ ମିଳିବ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ଅନୁମତି
Accident News
ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ କଟକ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି
Baruneswar mela
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ୪ ମୃତ, ଆମ ବସ୍‌’ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍
Jagannath Rath Yatra
ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଗ