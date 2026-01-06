Advertisement
US Venezuela Tension: ଆଖିରେ ଆଘାତ, ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ! ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଆଯିବାର କାହାଣୀ କଣ ସତ?

ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଓକିଲ, ବାରି ପୋଲକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଡୁରୋଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:45 PM IST

US Venezuela Tension: ଭେନେଜୁଏଲାର ବହିଷ୍କୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଯାଇଥିଲା। ହାଜର ସମୟରେ, ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଉପରେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ଥିଲା। ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କ ଓକିଲ ମାର୍କ ଡୋନେଲି କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପହରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଫ୍ଲୋରେସର ଏକ ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଇପାରେ।

ସେଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କ ଓକିଲ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦାବି କରିଥିଲେ: 

ଡୋନେଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏକ୍ସ-ରେ କରାଯାଉ। ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୋକେନ୍ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତି।" ଦି ସଣ୍ଡେ ଗାର୍ଡିଆନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ଟେବୁଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଦୁରୋ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ପାନିସ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ: 

କୋର୍ଟରେ ଦମ୍ପତି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବସିବା ଏବଂ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମାଦୁରୋ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋର୍ଟ ହାଜିରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭, ୨୦୨୫ ରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଓକିଲ, ବାରି ପୋଲକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଡୁରୋଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।

ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା: ରିପୋର୍ଟ
ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ ରେ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ସେନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବେଡ୍ ଗୁମ୍ ରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମାଡୁରୋଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛି।

