Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3064568
Zee OdishaOdisha National-InternationalJD Vance House attacked: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

JD Vance House attacked: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

JD Vance House attacked: ଭେନେଜୁଏଲାର ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ୱାଶିଂଟନରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:47 PM IST

Trending Photos

JD Vance House attacked
JD Vance House attacked

JD Vance House attacked: ଭେନେଜୁଏଲାର ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ୱାଶିଂଟନରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ବାସଭବନ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ। 

ପୋଲିସର ଏକ ସୂତ୍ର ଫକ୍ସ୧୯ ନାଓକୁ କହିଛି ଯେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରାତି ୧୨:୧୫ ରେ ଘରୁ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ଜେ.ଡି ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନଥିଲେ।

ଘଟଣା ସମୟରେ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବାସଭବନର ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ କିପରି କ୍ଷତି ଘଟିଛି କିମ୍ବା ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କ'ଣ। ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ମୁଖପାତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କି ନୁଁହ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ସରକାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ଏକ କୋକେନ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ଥିଲା। ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଆମେରିକାର ଅଧିକାର ହଡ଼ପ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ହେବୁ।

ଖବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି....

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

AQI rising in Balasor
AQI rising in Balasore, restrictions imposed: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା
JD Vance House attack
ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
Election Literacy Club
Election Literacy Club: ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ଲବ
SBI Specialist Officer Recruitment
SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଛି ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି; ମାସିକ ଦରମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ!
crime news
Crime News: ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି