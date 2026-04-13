Crude Oil: ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା, ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର?

Zee OdishaOdisha National-InternationalCrude Oil: ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା, ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର?

Crude Oil: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଯାହା ଡର ଥିଲା ସେଇୟା ହୋଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ତେଲ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $100 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:28 AM IST

ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଉପକୂଳ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭାବ ହେବ। ଏହି ଅବରୋଧ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହାହାକାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାକୁ ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କିମ୍ବା ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇରାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଦେଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

Priyambada Rana

