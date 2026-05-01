Middle East War: "ମୋ ଠାରୁ ଦୟା ଆଶା କରନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି"

Zee OdishaOdisha National-InternationalMiddle East War: ମୋ ଠାରୁ ଦୟା ଆଶା କରନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି

Middle East War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍-ଲିଡର ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଖାମେନି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 01, 2026, 08:32 AM IST

USA-IRAN Conflict: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ  ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ନକରିବାରୁ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଏହି ଧମକର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ରଖି ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। "ସେମାନେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ; ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ଅବରୋଧ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ।" 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ମୋ ଠାରୁ ଦୟା ଆଶା କରନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି।" ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଧମକ ଭାବନି। ଏହି ସ୍ୱର କୂଟନୀତି ନୁହେଁ, ବିନାଶର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଏକ ଚିଙ୍ଗାରି ଜାଳିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବିନାଶ କରିବ। ସେପଟେଇରାନର  ସୁପ୍ରିମ୍-ଲିଡର ମୋଜତାବା ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇରାନ ଏହି ଧମକର ଜବାବ ଦେଇଛି:
ମୋଜତାବା ଖାମେନି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସ୍ଥାନ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରରେ। ଆମେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇରାନ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ତାର ପରମାଣୁ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଯଦି ଆମେରିକା ଅବରୋଧ ଉଠାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ତାର ଲୋଭ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ। ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ରଖିଛି ଏବଂ ଜାରି ରଖିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବିନା, ଶାନ୍ତି ରହିବ। ହରମୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ନେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା: 
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ୬୦ ଦିନିଆ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୌସେନା ଅବରୋଧର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ, ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ।

Priyambada Rana

