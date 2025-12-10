thailand cambodia war: କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବାର ଅଛି

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା କହିବାକ

thailand cambodia war: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ କାଲି ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେମାନେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।"

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ କାମ୍ବୋଡିଆନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସି ସା କେଟ ରାଜ୍ୟର କାନ୍ଥରାଲାକ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁ ଫା ଲେକ୍-ପ୍ଲାନ୍ ହିନ୍ ପାଟ କୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ, ଉବୋନ୍ ରାଚଥାନି ପ୍ରଦେଶର ନାମ୍ ୟୁଏନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଚୋଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।

