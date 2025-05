USA President Donald Trump: ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପୁଣି ମତ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

USA President Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯାହା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଲ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

ତୁମର ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ମହାନ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, "ହଜାର ବର୍ଷ" ପରେ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ !!!

#WATCH | Jammu | On US President Trump showing eagerness to mediate between India and Pakistan over 'Kashmir issue', former J&K DGP SP Vaid says, "As far as the Kashmir issue is concerned, India's stated policy is that we do not welcome any third party intervention, this is as… pic.twitter.com/XheYWpSQeJ

— ANI (@ANI) May 11, 2025