Add Zee Business As A Preferred Source
App

Uttarakhand Chardham Yatra: ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ୧୬୧ଙ୍କ ଗଲାଣି ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୩୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 08, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:42 AM IST
Uttarakhand Chardham Yatra: ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ୧୬୧ଙ୍କ ଗଲାଣି ଜୀବନ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ
#OTET6 min ago
2
Uttarakhand chardham yatra7 min ago
3
Sambalpur News50 min ago
4
Berhampur crime news2 hrs ago
5
INDIA Bloc meeting 20262 hrs ago