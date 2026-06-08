Uttarakhand Chardham Yatra:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୩୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ୧୬୧ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କେଦାରନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି
ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧,୧୦୫,୬୭୬ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଦ୍ରିନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ୯୦୮,୬୧୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ, ୫୨୮,୪୦୬ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ୫୦୭,୪୨୧ ଜଣ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ୫୫,୪୧୧ ଜଣ ଶିଖ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଗୌମୁଖ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ୪,୬୯୭ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ 5,511 ଗାଡ଼ିରେ 61,262 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋଟ 289,918 ଗାଡ଼ି ତୀର୍ଥପଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମୋଟ 161 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ 152 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା (ଯେପରିକି ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ) ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଯମୁନୋତ୍ରୀ ରୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ରୁଟରେ ୭୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ କେଦାରନାଥରେ ୪୭ ଜଣଙ୍କର, ବଦ୍ରିନାଥରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।