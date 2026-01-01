Vande Bharat Sleeper Train Route: ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ସୁବିଧା...

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବେଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ହଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛିଟିକି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହା ଟ୍ରେନ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା, ଆଧୁନିକ ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
Vande Bharat Sleeper Train Route: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ହେବ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଟ୍ ସହିତ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା କେତେ ହେବ?
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଏସି ଭଡା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୩ ଟଙ୍କା ୮୦ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯିବ।
-1AC: 3.80 p/km
-2AC: 3.10 p/km
-3AC: 2.40 p/km
ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଅନ୍ତିମ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କୋଟା-ନାଗଡା ସେକ୍ସନରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା, କମ୍ପନ, ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ଏବଂ CRS ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବେଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ହଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛିଟିକି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହା ଟ୍ରେନ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା, ଆଧୁନିକ ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା:
-ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଲିପର ବର୍ଥ
-ଆଧୁନିକ ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
-ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ୱାର
-ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ
-ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
-ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ
-ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ
-ଶକ୍ତି-ସଞ୍ଚୟକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁବିଧା:
-ଶକ୍କ-ମୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ କପଲର୍
-ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ର ଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଦ୍ୱାର
-ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସତର୍କତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ
-ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
-ୟୁଭି-ସି ଲ୍ୟାମ୍ପ-ଆଧାରିତ ଏସି ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ
-ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱେଜ୍
-ସମସ୍ତ କୋଚ୍ରେ ସିସିଟିଭି
-ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟକ୍-ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
-ଅକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ
-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
-ଉପର ବର୍ଥକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ସିଡ଼ି
ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଏହି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ୧୨ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଦଘାଟନୀ ଟ୍ରେନ୍ ତାରିଖ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟି ୧୫-୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ।