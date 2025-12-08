Advertisement
PM Modi: ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଶୀତକାଳୀନ ସତ୍ରରେ ସଂସଦରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଉପରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର ଇତିହାସ ଓ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।

Dec 08, 2025, 01:56 PM IST

ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି:

-ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରା କଲାବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧିନରେ ଥିଲା।

-ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରା କଲାବେଳେ ଦେଶ ଆପାତକାଳିନର କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ଅନେକ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ଏବେ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂରା କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏହାର ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେବଳ ଏକ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମନ୍ତ୍ର, ଏକ ନାରା, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।”

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛି—ସମ୍ବିଧାନର ୭୫ ବର୍ଷ, ଶରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ ୩୫୦ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।

