Add Zee Business As A Preferred Source
App

Independence Day 2026: ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ କରାଯିବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’

Independence Day 2026: ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:19 PM IST
Independence Day 2026: ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ କରାଯିବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’
Image Credit: ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ କରାଯିବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଫଓ,ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟ
2
3
4
5