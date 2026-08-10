Independence Day 2026: ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ କରାଯିବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’

Independence Day 2026: ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଏବଂଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ବର୍ଷ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ବାଜିବ।
As part of the 80th Independence Day celebrations, for the first time ever, the National Song 'Vande Mataram' would be sung from the ramparts of Red Fort: Defence Ministry pic.twitter.com/tWNYJrdnho
— ANI (@ANI) August 10, 2026
୧୫୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ:
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମାରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ଅବସରରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଐତିହାସିକ କୋଠାରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।
ସଂସଦ ନିକଟରେ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି:
ଏହି ବର୍ଷର ସମାରୋହ 'ଯୁବ ଶକ୍ତି' ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ହେବା ପାଇଁ ଦେଶର ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅବଦାନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ସଂସଦ ନିକଟରେ'ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଅପମାନ ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍' ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ବିଲ୍ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ସମାନ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସତର୍କ:
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଭିଡ଼ରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 'ଅଭିଜ୍ଞାନ'ଆପ୍ ଏବଂ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (FRS) ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।