'ଜନ ଗଣ ମନ' ଭଳି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଏଣିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Vande Mataram New Rules: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏଣିକି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏଣିକି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ' ନିୟମ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହାର ଅବମାନନା କଲେ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି:
ବିବାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି: ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିତର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ୧୯୩୭ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଗୀତର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ଏହି 'ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି' ହିଁ ଦେଶ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିଜେପିର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ବୋଲି କହୁଛି।
ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଗୀତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଗୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଗୀତ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ରୁଲ୍ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ।