Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084511
Zee OdishaOdisha National-Internationalଜନ ଗଣ ମନ ଭଳି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଏଣିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

'ଜନ ଗଣ ମନ' ଭଳି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଏଣିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Vande Mataram New Rules: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏଣିକି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:09 AM IST

Trending Photos

Vande Mataram New Rules
Vande Mataram New Rules

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏଣିକି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ' ନିୟମ ନାହିଁ।

କାହିଁକି ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା?
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହାର ଅବମାନନା କଲେ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି:

  •   ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ଶୈଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ କି?
  •   ଏହା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ କି?
  •   ଏହାର ଅବମାନନା କଲେ କ’ଣ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ?

ବିବାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି: ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିତର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ୧୯୩୭ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଗୀତର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ଏହି 'ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି' ହିଁ ଦେଶ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିଜେପିର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ବୋଲି କହୁଛି।

ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଗୀତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଗୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଗୀତ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ରୁଲ୍‌ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Vande Mataram
'ଜନ ଗଣ ମନ' ଭଳି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଛିଡ଼ା ହେବା ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳ
Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଝାରଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍, ୧୫ ନକ୍ସଲ୍ ନିପାତ୍, ଆସନ୍ତାକ
weather report
Weather Report: କମୁଛି ଶୀତ, ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ.
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜ