Article Detail
Zee Odisha

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା VB-G RAM G ବିଲ୍‌-୨୦୨୫

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) VB-G RAM G ବିଲ୍‌-୨୦୨୫ । MGNREGA ବଦଳରେ ଏଣିକି ଲାଗୁ ହେବ VB-G RAM G ଆଇନ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:22 PM IST

VBGramGBill2025: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) VB-G RAM G ବିଲ୍‌-୨୦୨୫ । MGNREGA ବଦଳରେ ଏଣିକି ଲାଗୁ ହେବ VB-G RAM G ଆଇନ ।

ମଜୁରି ରୋଜଗାରର ନିୟମିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୧୦୦ ଦିନରୁ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଅଣକୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡିସେମ୍ୱର ୧୮, ୨୦୨୫ରେ ଲୋକସଭାରେ VB G RAM G ବିଲ୍‌ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । MGNREGA ବଦଳରେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ VB G RAM G ବିଲ୍ ।‌ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। 

ବିଲ ପାରିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ VB G RAM G ବିଲ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତର ବିକାଶ ପଥରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ଭିବି-ଗ୍ରାମ-ଜି' (VB-GRAM-G) ଯୋଜନା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ @୨୦୪୭ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିବ। ଏହି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

