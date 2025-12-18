Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3045363
Zee OdishaOdisha National-International

ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା VB-G RAM-G ବିଲ୍ , ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ବିରୋଧୀ

ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫ (VB-G RAM-G) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନରେଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:38 PM IST

Trending Photos

ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା VB-G RAM-G ବିଲ୍ , ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ବିରୋଧୀ

VB-G RAM-G Bill Pass: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ଗୃହ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ସେ ବିକାଶ ଭାରତ, ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫ (VB-G RAM-G) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନରେଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: 
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏହି ଆଇନକୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ, ବିଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭୂମି ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମରିବା।" ବାପୁ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ 'ବିକଶିତ ଭାରତ, ରାମଜୀ' ସ୍ଲୋଗାନରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବାପୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁ।"

ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶକୁ ଆଉ କେତେ ବୋକା ବନାଇବେ? ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅଧିକାରରେ ଏହି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି?' ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ; କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଛ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।" ପୂର୍ବତନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ରେ ନାମିତ ପଚିଶଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ୨୭ଟି ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଯୁକ୍ତି-ସମୃଦ୍ଧ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠାଗାର, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ରହିବ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଏ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

VB-G RAM-G
ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା VB-G RAM-G ବିଲ୍ , ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ବିରୋଧୀ
flights cancelled
Flights Cancelled: ଘନ କୁହୁଡି଼ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ବାତିଲ୍ ହେଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ -ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁ
PhD Without NET
UGC-NET ପାସ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ PhD, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ
Odia News
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ
New toll plaza rule
New toll plaza rule: ଏବେ ଆଉ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ରହିବନି ଗାଡ଼ି, ନୀତିନ ଗଡ଼କରି କହିଲେ...