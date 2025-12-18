ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା VB-G RAM-G ବିଲ୍ , ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ବିରୋଧୀ

ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫ (VB-G RAM-G) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନରେଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
VB-G RAM-G Bill Pass: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ଗୃହ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ବିକାଶ ଭାରତ, ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫ (VB-G RAM-G) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନରେଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏହି ଆଇନକୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ, ବିଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭୂମି ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମରିବା।" ବାପୁ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ 'ବିକଶିତ ଭାରତ, ରାମଜୀ' ସ୍ଲୋଗାନରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବାପୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁ।"
ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶକୁ ଆଉ କେତେ ବୋକା ବନାଇବେ? ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅଧିକାରରେ ଏହି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି?' ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ; କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଛ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।" ପୂର୍ବତନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ରେ ନାମିତ ପଚିଶଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ୨୭ଟି ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି।
हिंदुत्व क्या है?
हिंदुत्व यानी एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति
हिंदुत्व यानी सिय राममय सब जग जानी
हिंदुत्व यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु
हिंदुत्व यानी वसुधैव कुटुंबकम्
हिंदुत्व यानी सर्वे भवन्तु सुखिन:
हिंदुत्व यानी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में… pic.twitter.com/uCBZTW7UjG
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 18, 2025
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଯୁକ୍ତି-ସମୃଦ୍ଧ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠାଗାର, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ରହିବ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଏ।
Successive govts have launched job guarantee schemes before NREGA: Union minister Shivraj Chouhan replies to discussion on G RAM G Bill in Lok Sabha.
Mahatma Gandhi's name was added to NREGA with an eye on 2009 elections: Rural Development Minister Chouhan.
Opposition members… pic.twitter.com/nF6BzzTpLs
— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025