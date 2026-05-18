VD Satheesan: ଶପଥ ନେଲେ ଭିଡି ସତୀଶନ, ରାହୁଲ-ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଏହି ସବୁ ନେତା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 18, 2026, 11:43 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭିଡି ସତିସନ୍ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2021 ମସିହାରେ ଭିଡି ସତିସନ୍ କେରଳର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।

 

ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼
କେରଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୀପା ଦାସମୁନଶୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେରଳ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସତୀଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ସିପିଆଇ ନେତା ବିନୟ ବିଶ୍ୱମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

 

ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୨୦ ନେତା
କେରଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲା, କେ. ମୁରଲୀଧରନ ଏବଂ କେପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ସନି ଯୋସେଫଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ (IUML) ନେତା ପି.କେ. କୁନହାଲିକୁଟ୍ଟି, ପି.କେ. ବଶୀର, ଏନ. ଶାମସୁଦ୍ଦିନ, କେ.ଏମ. ଶାଜି, ଏବଂ ଭି.ଇ. ଅବଦୁଲ ଗଫୁର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋନ୍ସ ଯୋସେଫ, ଶିବୁ ବେବି ଜନ୍, ଅନୁପ ଜାକବ, ସି.ପି. ଜନ୍, ଏ.ପି. ଅନିଲ କୁମାର, ଟି. ସିଦ୍ଦିକ୍, ପି.ସି. ବିଷ୍ଣୁନାଥ, ରୋଜି ଏମ୍. ଜନ୍, ବିନ୍ଦୁ କୃଷ୍ଣ, ଏମ୍. ଲିଜୁ, କେ.ଏ. ତୁଲାସି ଏବଂ ଓ.ଜେ. ଜାନିଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Prabhudatta Moharana

