Kerala New Cm:ଭିଡି ସତୀଶନ ହେବେ କେରଳମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Kerala New Cm: ହଟିଲା ସମସ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସ। କେରଳମର କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଦ୍ବନ୍ଦ।
Kerala New Cm: ହଟିଲା ସମସ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସ। କେରଳମର କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଦ୍ବନ୍ଦ। ଭିଡି ସତୀଶନ୍ କେରଳମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା।
ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ, ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି . ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କେରଳର ଲୋକମାନେ ୟୁଡିଏଫ୍ କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସରକାର କେରଳମର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ସଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଏହା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ , ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ୟୁଡିଏଫ୍ ମେଣ୍ଟ ୧୦୨ ଆସନ ସହିତ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି:
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ୧୪ ମଇରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳମର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କେରଳମ୍ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁବାର ନିଆଯିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ୧୪୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୨ ଆସନ ଜିତି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଦଳ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସନି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବ ବିଜୟର ଚମକକୁ ଟିକେ ଫିକା କରି ଦେଉଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍:
ସେ ୧୯୯୦ରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କେରଳ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୧ରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସତୀଶନ । ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଉତ୍ତର ପାରାଭୁର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସତୀଶନ । ବିଶେଷକରି, ସେ ପାରାଭୁରରୁ ୬ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେରଳମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।